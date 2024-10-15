Синоптик Вильфанд пообещал москвичам теплую и солнечную погоду в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда тепло вернется в российскую столицу. Уже сегодня, 15 октября, температура повысилась до +5…+7 градусов, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. В ночь на среду осадки существенно уменьшатся. Однако завтра прогнозируется резкое повышение давления.

Уже в выходные небо над городом станет ясным. В Москву придет солнечная и теплая погода, пояснил Вильфанд.