Синоптик Вильфанд пообещал москвичам спад жары к концу недели

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара с температурой до +30 градусов продержится в Москве и области почти всю неделю. Ближе к концу температура начнет снижаться и достигнет нормы в +20…+25 градусов, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

«Сейчас активное солнце, солнечные лучи не отражаются, потому что осталось совсем немного времени до летнего солнцестояния», — заявил синоптик.

По его словам, ночи ожидаются теплые, так как воздушные массы не дают земле остыть. Такие условия могут представлять опасность для людей среднего и пожилого возраста.

Как пояснил специалист, к выходным антициклон начнет смещаться на восток, а температура воздуха — снижаться до +20 градусов. Возможны облачность и кратковременные осадки.