Синоптик Вильфанд: похолодание с осадками придет в Москву вечером 21 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасном похолодании. Изменения ожидаются ближе к ночи 21 ноября, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, утром российская столица находилась в теплом участке циклона. Во второй половине дня приблизится холодный фронт.

«Предфронтальные порывы ветра будут усиливаться до 17-20 метров в секунду, а во второй половине дня — даже 25. Это опасное явление», — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что город накроют сильные дожди, которые будут постепенно превращаться в снег из-за снижения температуры. После полуночи образуется первая метель этой зимы.