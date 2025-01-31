Синоптик Вильфанд: москвичей ожидает небольшой снег в начале следующей недели

В Москве начнется небольшое похолодание с понедельника, 3 февраля, однако температура все равно будет на 4–5 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT .

По словам специалиста, в течение следующей недели по ночам ожидается до пяти градусов мороза, дневная температура составит 0...-3 градуса.

В воскресенье, 2 февраля, выпадут осадки в виде мокрого снега, но он быстро растает, потому что земля еще теплая.

Небольшой снег также ожидается в понедельник и вторник. Высота снежного покрова составит 1–5 сантиметров. При антициклоне и высоком давлении сильного снега не бывает. Солнце будет часто выглядывать из-за тонких облаков, объяснил Вильфанд.