Синоптик Вильфанд: купаться в Сочи лучше со второй декады июня | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:29 Синоптик Вильфанд: купаться в Сочи лучше со второй декады июня

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В этом году купальный сезон в Сочи стартует во второй декаде июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, сейчас температура воды на Черноморском побережье в районе Сочи достигает 17 градусов. При таких значениях купаться будет некомфортно. Врачи рекомендует делать это при температуре воды не ниже 20 градусов.

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В Крыму купальный сезон начнется чуть позже, в Севастополе — это 22–30 июня, в Алуште — начиная с 15 июня, отметил Вильфанд.