Синоптик Вильфанд: 2024 год стал рекордно теплым за время инструментальных наблюдений

Прошедший 2024 год самым теплым за период инструментальных наблюдений с 1850 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время выступления на пресс-конференции в МИЦ «Известия» .

Кроме того, 2024 год стал вторым подряд самым теплым годом. Первый рекорд был поставлен в 2023 году, приводит слова эксперта сайт RT.

Специалист отметил, что среднегодовая температура по всей планете достигла +15,1 градуса. На территории Москвы этот показатель составил +8 градусов, добавил Вильфанд.