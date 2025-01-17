Синоптик Вильфанд: 2024 год стал рекордно теплым за время инструментальных наблюдений

Прошедший 2024 год самым теплым за период инструментальных наблюдений с 1850 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время выступления на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Кроме того, 2024 год стал вторым подряд самым теплым годом. Первый рекорд был поставлен в 2023 году, приводит слова эксперта сайт RT.
Специалист отметил, что среднегодовая температура по всей планете достигла +15,1 градуса. На территории Москвы этот показатель составил +8 градусов, добавил Вильфанд.
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