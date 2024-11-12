Синоптик Варакин рассказал об ухудшении погоды в центральных регионах РФ

На этой неделе в европейской части России ожидается ухудшение погодных условий с понижением температуры на 3-4 градуса. Об этом сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что в центральной части страны в ночное время столбики термометров упадут до пяти градусов. С четверга возможны осадки смешанного вида из-за прохода фронтальных зон с Атлантики. Речь идет о гололедице, дожде и мокром снеге.
Прогноз затронет территорию Тверской, Костромской, Московской, Ивановской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербург, добавил синоптик.
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