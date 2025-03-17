Синоптик Варакин посоветовал москвичам менять резину на машине в конце марта

За три дня в Москве и регионах центральной России произошли резкие изменения погоды: от штормового ветра и неожиданных снегопадов до перепада температур более чем на 30 градусов. В Подмосковье был установлен рекорд 14 марта — воздух прогрелся до +17,6 градуса. Об этом сообщил сайт KP.RU.
В Гидрометцентре России предупредили, что ночи останутся морозными вплоть до среды, 19 марта, с температурой до -8…-10 градусов. Самым холодным днем недели станет понедельник: в мегаполисе ожидается 0…-2 градуса, по области — до -4 градусов. Во вторник днем будет 0…+2 градуса, также возможен небольшой снег. В среду потеплеет до +4…+6 градусов.
Синоптик Юрий Варакин посоветовал не спешить менять резину на летнюю и дождаться конца марта, когда температуры будут стабильно плюсовыми. Он также напомнил, что в мае в Москву может вернуться снег.
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