Синоптик Варакин пообещал москвичам ливни с грозами в ночь на 13 июня

В ночь на 13 июня на Москву обрушатся ливни с грозами, об этом RT рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он отметил, что за двое суток, 12 и 13 июня, в столице выпадет от 60% до 80% месячной нормы осадков. При этом во вторник на Москву уже обрушились дожди, эквивалентные 10-дневному количеству.

Синоптик добавил, что такое количество осадков будет способствовать раннему появлению первых грибов, колосовиков.