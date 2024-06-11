Синоптик Варакин пообещал москвичам ливни с грозами в ночь на 13 июня

В ночь на 13 июня на Москву обрушатся ливни с грозами, об этом RT рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он отметил, что за двое суток, 12 и 13 июня, в столице выпадет от 60% до 80% месячной нормы осадков. При этом во вторник на Москву уже обрушились дожди, эквивалентные 10-дневному количеству.

Синоптик добавил, что такое количество осадков будет способствовать раннему появлению первых грибов, колосовиков.

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