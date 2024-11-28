Синоптик Цыганков: в ближайшие дни Москву и область накроет снегопад

Средняя температура в Москве и Подмосковье держится выше климатической нормы, однако в ближайшие дни снег начнет усиливаться. В отдельных районах толщина снежного покрова будет достигать восьми сантиметров к концу недели. Об этом рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Будет проходить снег. Сегодня уже потихоньку у нас идет и будет усиливаться. И в ночь, и завтра, и в субботу будет снег и мокрый снег днем», — отметил специалист.

Синоптик добавил, что ночная температура составит от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов. Сейчас в районе ВДНХ зафиксировано четыре сантиметра снега, вскоре добавится еще столько же, однако за счет плюсовой температуры днем толщина покрова немного упадет, заключил Цыганков.