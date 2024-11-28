Синоптик Цыганков: в ближайшие дни Москву и область накроет снегопад

Средняя температура в Москве и Подмосковье держится выше климатической нормы, однако в ближайшие дни снег начнет усиливаться. В отдельных районах толщина снежного покрова будет достигать восьми сантиметров к концу недели. Об этом рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Будет проходить снег. Сегодня уже потихоньку у нас идет и будет усиливаться. И в ночь, и завтра, и в субботу будет снег и мокрый снег днем», — отметил специалист.
Синоптик добавил, что ночная температура составит от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +2 градусов. Сейчас в районе ВДНХ зафиксировано четыре сантиметра снега, вскоре добавится еще столько же, однако за счет плюсовой температуры днем толщина покрова немного упадет, заключил Цыганков.
Многодетным жительницам Одинцова вручили медали «Материнская слава»
Кулинарный конкурс прошел в школе «Багратион» в Одинцове
Парки Богородского округа откроют зимний сезон в конце недели
Школьники из Мытищ примут участие во всероссийском конкурсе юных пожарных.
Жителя Воскресенска оштрафовали за незаконный сброс стройматериалов
Баянисты из Воскресенска стали призерами фестиваля народного искусства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте