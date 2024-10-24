Синоптик Цыганков объяснил растущее в Москве давление сменой циклонов и антициклонов

Растущее в Москве атмосферное давление связано с резкой сменой циклонов и антициклонов. Об этом RT сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам специалиста, в пятницу и субботу в российской столице установится переменная облачность, осадков не ожидается. В воскресенье возможен небольшой дождь, в ночное время — заморозки до -2 градусов.

«Про снег мы еще не говорим, у нас в этом году Атлантика очень теплая, у нас вся Европа очень теплая…», — сказал Цыганков.

Что касается дневных температур, в городе и по области столбики термометров будут показывать до +10… +14 градусов, добавил он.