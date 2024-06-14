Синоптик Цыганков: непогоду на юге России вызвали большие контрасты температур

Сильные дожди обрушились на южные регионы России. Такую непогоду вызвали большие контрасты температур, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.
По словам специалиста, грозы и ливни пришли в Махачкалу, Майкоп, Элисту, Ставрополь и Нальчик. Сейчас в Сирии и в Турции очень жаркая погода с температурой до +36 градусов, однако на юге Кавказа столбики термометров поднялись до +20 градусов.
Такие сильные контрасты «закручивают» атмосферный фронт и становятся причиной непогоды, отметил Цыганков.