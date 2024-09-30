Синоптик Цыганков назвал минувший сентябрь в Москве самым теплым за все время наблюдений

Заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков поделился прогнозом погоды для столицы на ближайшие дни. По словам специалиста, сентябрь выдался самым теплым за все время наблюдений, сообщил RT .

Он отметил, что только один день — 23 сентября — был холоднее нормы на два градуса, а остальные дни были с температурой выше средних значений. Кроме того, первый осенний месяц оказался очень засушливым, дожди прошли лишь в последние три дня — 27, 28 и 29 сентября.

Цыганков также добавил, что теплая погода сохранится благодаря очень теплой Европе, откуда придет тепловая волна и в Москву.