Синоптик Цыганков: дождей в начале мая в Москве не будет | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:10 Синоптик Цыганков: дождей в начале мая в Москве не будет

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С 28 апреля до 2 мая дождей в Москве не ожидается. Температура воздуха в эти дни будет выше нормы, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, все дожди уйдут на север. Столбики термометров в понедельник днем поднимутся до +19 градусов, во вторник — до +20 градусов, со среды будет уже чуть холоднее —около +15 градусов днем.

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Отмечается, что сегодня в некоторых районах столицы выпало свыше 70% месячной нормы осадков.