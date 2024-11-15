Синоптик Цветайло: туманы и гололедица ожидаются в Саратовской области в выходные

Она отметила, что осадков в выходные не будет. В предстоящие выходные ночная температура составит от -5 до 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5. При этом ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью два-четыре метра в секунду.

Повышенная влажность принесет в регион утренние туманы. На дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят соблюдать максимальную осторожность за рулем.