Синоптик Тишковец: вероятность смерчей в Москве повышается из-за жары

Климат в столице становится теплее, из-за чего волны жары, как, например, в июле, будут случаться все чаще. В связи с этим в Москве вырастает и вероятность смерчей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, для его появления есть все условия. Первое — сильная жара и конвекция, то есть теплообмен с образованием водяного пара. Также должно образоваться грозовое облако и возникнуть сильный ветер.

Затем сталкиваются два атмосферных фронта — горячий и более холодный. Чем выше разница температур, тем более возможно образование вихря, отметил Тишковец.