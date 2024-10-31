Синоптик Тишковец: в Москве за половину суток выпало 20% от месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об аномальном погодном явлении, с которым столкнулись жители российской столицы. Слова эксперта опубликовало радио « Комсомольская правда ».

Синоптик отметил, что всего за половину суток в городе выпало 20% от месячной нормы осадков.

«В Москве на базовой метеостанции ВДНХ, а также в Тушино за последние 12 часов выпало 14 миллиметров осадков», — написал специалист в своем Telegram-канале.

По его данным, столбики термометров утром в четверг, 31 октября, опустились до +2,5 градуса. Местами наблюдалось выпадение мокрого снега.