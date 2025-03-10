Синоптик Тишковец: традиционные мартовские холода ненадолго вернутся в Москву

В предстоящие выходные в Москве снова похолодает. О возвращении традиционной мартовской погоды рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам специалиста, снижение температуры будет не слишком сильным — погода всего лишь вернется к климатической норме для первого месяца весны. Синоптик также отметил, что в будние дни температура будет аномально высокой для текущего сезона с возможными осадками.

Тишковец посоветовал столичным автомобилистам не менять зимнюю резину до апреля. Он предупредил, что вечером на дорогах может образоваться гололедица.