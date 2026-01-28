Синоптик Тишковец спрогнозировал 70-сантиметровые сугробы в Москве в начале февраля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с радиостанцией Sputnik, что начало зимы показало избыточное количество осадков, свидетельствующее о непостоянстве климата.
По словам синоптика, в Москве в начале февраля высота сугробов достигнет 70 сантиметров, что является значительным превышением обычных показателей.
«Думаю, что по итогам сезона нынешняя зима будет очень снежная», — отметил эксперт.
Тишковец уточнил, что февраль в центральной России будет умеренным по температуре, но на юге ожидается аномальное тепло.