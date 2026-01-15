Синоптик Тишковец сообщил, что Москву охватит сибирский антициклон к концу недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», подполковник запаса Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik сообщил, что начиная с пятницы в Москве ожидается стремительный рост показаний барометров. Это приведет к тому, что вероятность осадков обнулится, облака поредеют и выглянет солнце.

Как отметил эксперт, ночью в столице подморозит до –10…–15 градусов, в Подмосковье — до –15…–20 градусов. В дневные часы столбики термометров будут колебаться около отметки –10 градусов.

Пиком антициклона станут предстоящие выходные. В субботу и воскресенье гребень сибирского антициклона будет определять малооблачную погоду. Морозы будут крепчать: по ночам –13…–18 градусов, по области местами –19…–24 градуса, в дневные часы температура воздуха будет колебаться от –7…–12 градусов.

На Крещение погода будет определяться уже восточной периферией антициклона. В ночь на Крещение ожидается переменная облачность, слабый ветер западных направлений два–семь метров в секунду. В Москве будет не холоднее –10…–15 градусов, по области до –15…–20 градусов.