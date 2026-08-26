Синоптик Тишковец рассказал, что в Центральной части России ожидается молодое бабье лето на выходных

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik о погоде в Центральной части России на текущей неделе.

По его словам, в ближайшие дни жителей ожидает прохладная и сырая погода, но к концу недели придет скандинавский антициклон, который принесет молодое бабье лето.

Тишковец отметил, что среда будет по-осеннему прохладной и сырой. Ночью температура воздуха составит +11…+14 градусов, а днем — от 15 до 18 градусов. Дождей будет меньше, и в основном они пройдут в ночные часы и максимум в первой половине дня.

С четверга, по словам синоптика, ненастье пойдет на убыль. «Под утро посвежеет до 8–11, в середине дня +16…+19», — сказал Тишковец.

В конце недели ожидается солнечная и сухая погода. Ночью воздух будет остывать до +5…+10 градусов, а днем — прогреваться до +17…+20 градусов.