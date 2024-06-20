Синоптик Тишковец рассказал, что в Москву и Московскую область придет скандинавская погода

В ближайшие дни в Москву и Московскую область придет скандинавская погода. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, холодный атмосферный фронт уйдет на восток, а сильные ливни прекратятся.

«Дожди постепенно пойдут на убыль, будет скандинавская погода в ближайшую пятидневку. Камни с неба Москве больше не грозят», — добавил он.

Ранее СМИ писали, что столичном регионе стали появляться смерчи. Жителей Москвы призвали по возможности оставаться дома.

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