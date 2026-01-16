Синоптик Тишковец рассказал, что причиной морозов в Центральной России стал мощный азиатский антициклон

В Нижегородской области ударили сильные январские морозы. В Арзамасе ночью температура опустилась до -26,6 градусов. Пик стужи придется на выходные, рассказал синоптик Евгений Тишковец. Его слова привел сайт newsnn.ru .

По словам специалиста, причина похолодания — мощный азиатский антициклон, который накрыл большую часть европейской территории России. Он принес сухой и ясный воздух, но вместе с этим — и холод.

В других регионах Центральной России так же отмечаются сильные морозы. Так, до -27 градусов ночью фиксировали в Смоленской и Калужской областях. Около -25 градусов — в Брянской области. В Москве и Подмосковье температура опускалась до -17 градусов.

По предварительным прогнозам, к Крещению морозы начнут ослабевать. Синоптик предупредил, что в Крещенскую ночь будет облачно, без осадков, на термометрах от -7 до -12, местами до -15 градусов, и призвал одеваться теплее.