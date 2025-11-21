Синоптик Тишковец рассказал, что москвичей ждут снежные и туманные выходные

В Московском регионе продолжаются осадки, начавшиеся этой ночью. По прогнозам метеоролога Евгения Тишковца, снег может сохраниться из-за небольшого похолодания. Об этом он сообщил в комментарии сайту телеканала «Звезда» .

По данным метеоролога, температура будет колебаться около нуля, что приведет к образованию гололеда.

«В течение сегодняшнего дня ситуация будет определяться теплым сектором циклона, поэтому сохранится облачная погода, местами возможны небольшие осадки. Вечером не исключен туман», — отметил Тишковец.

На выходных ожидается дождливая и снежная погода. В субботу — дождь с мокрым снегом и туман при температуре от +1 до +4 градусов. В воскресенье ночью возможен небольшой снег, а утром — гололедица. Днем из-за антициклона температура может подняться до нуля градусов.