Синоптик Тишковец: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в октябре

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в октябре 2024 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, в столице столбики термометров впервые опустились до -0,3 градуса. В области местами похолодало до -3 градусов.
Специалист также прокомментировал образование радиационного тумана в утренние часы. Явление связано с интенсивным выхолаживанием приземного воздуха. Ничего общего с радиацией оно не имеет, пояснил синоптик.
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