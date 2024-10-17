Синоптик Тишковец: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в октябре

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в октябре 2024 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, в столице столбики термометров впервые опустились до -0,3 градуса. В области местами похолодало до -3 градусов.

Специалист также прокомментировал образование радиационного тумана в утренние часы. Явление связано с интенсивным выхолаживанием приземного воздуха. Ничего общего с радиацией оно не имеет, пояснил синоптик.