Синоптик Тишковец предупредил о сильных дождях и ветре в Москве на Пасху | 360°

03 мая 2024, 14:02
Синоптик Тишковец предупредил о сильных дождях и ветре в Москве на Пасху
Жителей Москвы ожидает ухудшение погодных условий на Пасху. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, российскую столицу заденет североатлантический циклон, который принесет с собой сильные дожди. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
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Синоптик добавил, что воздух прогреется до +5…+19 градусов. Однако из-за шторма будет казаться холоднее.
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