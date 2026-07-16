Синоптик Тишковец предупредил, что зима 2026–2027 годов может оказаться одной из самых снежных за последнее время
Ведущий специалист центра погоды «Фобос», подполковник запаса Евгений Тишковец предупредил в эфире радио Sputnik, что зима 2026–2027 годов может оказаться одной из самых снежных за последнее время.
По словам метеоролога, холодный сезон будет очень насыщенным влагой.
«Зима 2026–2027 годов будет чрезвычайно снежной, причем в каждом месяце еще более снежной, чем это было этой зимой. То, что было этой зимой, — ни о чем», — подчеркнул он.
Тишковец также отметил, что глобальное потепление действительно ощущается: за последние полтора века температура воздуха на планете повысилась. Однако он считает это вопросом цикличности. Специалист добавил, что каждые 30 лет происходит пересчет климата, и последние расчеты показали повышение температуры Москвы примерно на полтора градуса.
«Мы сдвинулись в климатическом плане где-то на широту Воронежа, так что у нас уже климат в Черноземе», — подытожил метеоролог.