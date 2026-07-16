Синоптик Тишковец предупредил, что зима 2026–2027 годов может оказаться одной из самых снежных за последнее время

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», подполковник запаса Евгений Тишковец предупредил в эфире радио Sputnik , что зима 2026–2027 годов может оказаться одной из самых снежных за последнее время.

По словам метеоролога, холодный сезон будет очень насыщенным влагой.

«Зима 2026–2027 годов будет чрезвычайно снежной, причем в каждом месяце еще более снежной, чем это было этой зимой. То, что было этой зимой, — ни о чем», — подчеркнул он.

Тишковец также отметил, что глобальное потепление действительно ощущается: за последние полтора века температура воздуха на планете повысилась. Однако он считает это вопросом цикличности. Специалист добавил, что каждые 30 лет происходит пересчет климата, и последние расчеты показали повышение температуры Москвы примерно на полтора градуса.

«Мы сдвинулись в климатическом плане где-то на широту Воронежа, так что у нас уже климат в Черноземе», — подытожил метеоролог.