Синоптик Тишковец пообещал москвичам зиму с теплой и неустойчивой погодой

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, стоит ли ждать в Москве аномально морозную зиму после жаркого сентября. Слова эксперта опубликовал сайт KP.RU .

Он пояснил, что декабрь, январь и февраль в столице ожидаются теплее, чем должны быть по климатическим нормам.

«Превышение над нормой будет достигать где-то 2-3 градуса, но не более того», — добавил специалист.

Количество осадков, подчеркнул синоптик, будет характерным для данного сезона. Однако сама погода прогнозируется неустойчивой с часто сменяющими друг друга оттепелями и морозами.