Синоптик Тишковец отметил, что погода в Москве в ближайшие дни будет умеренно холодной

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik рассказал о погодных условиях, ожидаемых в последнюю декаду октября в столичном регионе. По его словам, в ближайшие дни погода будет умеренно холодной, без резких перемен.

Тишковец отметил, что температура воздуха постепенно повышается, и уже в ближайшие выходные столбик термометра поднимется до +8…+10 градусов. Прогнозируется дождь, но значительных осадков не ожидается.

Синоптик подчеркнул, что ночные температуры будут колебаться в пределах +3…+6 градусов, а дневные — около +5…+8 градусов. Среднесуточная температура составит около +5 градусов, что позволяет автовладельцам спокойно передвигаться на летних шинах.