Синоптик Тишковец отметил, что до выходных в Москве и области не будет устойчивой сухой погоды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Ридусу» о погоде в столичном регионе. По мнению эксперта, в двадцатых числах июля дожди будут идти каждый день, хотя и не такие сильные, как 21 июля. Синоптик предположил, что сегодня в Москве и Подмосковье до конца дня выпадет до 40% месячной нормы осадков и более.

«В Подмосковье уже местами вылилось по 50–60 литров дождевой воды. При этом в отдельных районах Черноземья превышена месячная норма осадков — 120%. В общем, заливает будь здоров», — отметил метеоролог.

Ближе к концу недели количество осадков уменьшится, считает Тишковец. К пятнице инициативу перехватит антициклон, в результате станет солнечно и сухо. Температурный режим в течение недели эксперт оценил как «достаточно ровный».