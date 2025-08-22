Синоптик Тишковец объявил о первых заморозках на Русской равнине
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Русской равнине отмечены первые заморозки. Об этом сообщил RT.
По словам специалиста, сотрудники девяти метеостанций зафиксировали падение столбика минимального термометра ниже нуля.
Как пояснил синоптик, на вологодской метеостанции «Бабаево» температура опустилась до -2,5 градуса. В Архангельской области — -1,2 градуса, Ленинградской — -0,1 градуса, в Карелии — -0,1 градуса. В заключение Тишковец посоветовал одеваться теплее.