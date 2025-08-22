Синоптик Тишковец объявил о первых заморозках на Русской равнине

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Русской равнине отмечены первые заморозки. Об этом сообщил RT .

По словам специалиста, сотрудники девяти метеостанций зафиксировали падение столбика минимального термометра ниже нуля.

Как пояснил синоптик, на вологодской метеостанции «Бабаево» температура опустилась до -2,5 градуса. В Архангельской области — -1,2 градуса, Ленинградской — -0,1 градуса, в Карелии — -0,1 градуса. В заключение Тишковец посоветовал одеваться теплее.