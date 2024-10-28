Синоптик Тишковец: обильные снегопады накроют Поволжье и Центральную Россию в начале ноября

Осадки в виде снега придут в российские регионы в первых числах ноября. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец, его слова приводит сайт NewsNN .

По информации специалиста, снегопад накроет территорию Центральной России, Верхнего и Среднего Поволжья, Сибири, Урала и Черноземья. Ожидаются обильные осадки, однако они еще не сформируют устойчивый снежный покров.

В южных субъектах России продолжится осенняя погода. В этом году климатическая зима придет в страну позже обычного, ориентировочно в конце ноября.