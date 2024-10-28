Синоптик Тишковец: обильные снегопады накроют Поволжье и Центральную Россию в начале ноября

Осадки в виде снега придут в российские регионы в первых числах ноября. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец, его слова приводит сайт NewsNN.
По информации специалиста, снегопад накроет территорию Центральной России, Верхнего и Среднего Поволжья, Сибири, Урала и Черноземья. Ожидаются обильные осадки, однако они еще не сформируют устойчивый снежный покров.
В южных субъектах России продолжится осенняя погода. В этом году климатическая зима придет в страну позже обычного, ориентировочно в конце ноября.
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