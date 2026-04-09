Синоптик Симакин сообщил, что в Пермском крае ожидаются осадки и порывистый ветер

Территория Пермского края попала под влияние барической депрессии. По словам синоптика ПНИПУ Максима Симакина, это может привести к осадкам, сильному ветру и образованию гололедицы на дорогах, написало URA.RU .

Синоптик сообщил, что в четверг и пятницу влияние многоцентровой барической депрессии, которая распространяется из регионов Каспия, сохранится. На фронтальных разделах прогнозируются осадки, включая смешанные. Из-за повышенного барического градиента ожидается ветер со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Также возможно формирование гололедицы на дорогах.