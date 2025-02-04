Синоптик Шувалов: жителей столичного региона ждет постепенное похолодание

В московском регионе ожидается плавное снижение температуры при минимальном количестве осадков. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

По его словам, к пятнице, 7 февраля, в ночные часы столбики термометров опустятся до -4…-9 градусов. Днем температура будет колебаться между -3 и -5 градусами.

«Это понижение температуры будет сопровождаться ростом давления. Интенсивным ростом, практически до рекордных отметок», — предупредил эксперт.

Специалист также указал, что существенных осадков не предвидится, возможен лишь слабый снег на юге Подмосковья. В регионе также прогнозируется ветер с порывами до 12 метров в секунду.