Синоптик Шувалов заявил, что заканчивать отопительный сезон в Москве можно уже в ближайшие дни

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Ридусу» , что с метеорологической точки зрения в ближайшие дни можно завершить отопительный сезон в Москве и Московской области.

По словам специалиста, в ближайшие 10 дней среднесуточная температура будет на шесть-восемь градусов выше климатической нормы. В столице ожидается около +10 градусов, а в области — около +9 градусов.

Шувалов отметил, что на этой неделе среднесуточная температура «определенно будет превышать тот уровень, при котором отключаются отопительные системы». Однако после данного периода возможны кратковременные похолодания.