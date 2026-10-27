Синоптик Шувалов заявил, что в Центральной России сохранится тепло до конца рабочей недели
В Центральном регионе до конца рабочей недели удержится теплая погода с дневной температурой около +10 градусов. Об этом Zvezdanews рассказал метеоролог и климатолог Александр Шувалов.
По словам специалиста, теплу способствует атмосферное давление выше климатической нормы. В ночные часы ожидается 0…+5 градусов, местами возможны заморозки, однако днем солнце будет прогревать воздух. Ветер прогнозируется слабый, юго-восточного направления.
При этом Шувалов отметил, что к началу ноября не исключены катаклизмы, способные привести к резким изменениям погоды.