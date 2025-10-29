Синоптик Шувалов заявил, что снег в Москве ожидается лишь во второй половине ноября

Начало ноября в Москве будет характеризоваться стабильной температурой и облачным небом, как в октябре. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

Специалист отметил, что ночью с 31 октября на 1 ноября ожидается дождь в столице. Затем циклон сместится в Поволжье, и Москва окажется в зоне повышенного давления.

По прогнозу метеоролога, ночные температуры в первые дни ноября составят около +2...+5 градусов, а дневные — +6...+7 градусов. На День народного единства с запада подойдет теплый фронт, предсказал синоптик.

«Не исключен небольшой дождь в ночь на 4 ноября. Днем будет достаточно тепло — до +8...+9 градусов», — поделился Шувалов.

Эксперт также отметил, что снега в Москве еще долго может не быть. Похолодание возможно лишь во второй половине ноября, подытожил синоптик.