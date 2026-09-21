Синоптик Шувалов заявил, что предстоящая зима может быть холоднее обычного в некоторых регионах России

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил ИА НСН , что в некоторых регионах предстоящая зима может быть холоднее обычного, однако это не коснется всех территорий.

Синоптик отметил, что жаркое лето было в Сибири, а в европейской части оно было умеренным.

«Нам обещали аномально жаркое лето, но его таким назвать нельзя, все было в пределах нормы. Есть предпосылки, что зима будет ниже нормы где-то, но пока об этом рано говорить», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что о снегопадах в Москве и Санкт-Петербурге говорить еще рано.