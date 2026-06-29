Синоптик Шувалов заявил, что европейская жара с экстремально высокими температурами не достигнет России

Синоптик Александр Шувалов рассказал сайту телеканала «Звезда» , что европейская жара с экстремально высокими температурами не достигнет большинства российских регионов. Однако в некоторых областях ожидается значительное повышение температуры.

По словам эксперта, в четверг, 2 июля, в центральных западных областях и Черноземье температура может подняться до +30–32 градусов. Несмотря на объявленный в Калининграде и Белоруссии «красный» уровень погодной опасности, такой жары, как в этих странах, в России не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии из-за экстремальной жары был объявлен наивысший уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что воздух в юго-западной части страны прогреется до +39 градусов.