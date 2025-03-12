Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидается похолодание

Похолодании ожидается в Москве и области в выходные дни. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT .

По словам специалиста, изменение погоды начнется в пятницу: снизится атмосферное давление, пройдет дождь, поднимется сильный ветер, а температура начнет понижаться.

Если в пятницу будет еще довольно тепло — около +13 градусов, то с утра в субботу уже может похолодать до –1 градуса, а днем температура не поднимется выше +5 градусов.

В воскресенье ночью ожидается от 0 до –5 градусов. Днем температура будет около +5 градусов. Такая погода сохранится до 18–19 марта. А уже 20-го числа станет значительно теплее: ночью температура приблизится к 0 градусам, днем — к +10 градусам, заключил синоптик.