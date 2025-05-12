Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до +20 градусов в выходные дни

В столичном регионе ожидается потепление с четверга. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с сайтом RT.
По словам синоптика, прошедшей ночью только один пункт метеостанций зафиксировал заморозки в Московской области. Это самая восточная точка региона. Поэтому если следующей ночью и будут слабые заморозки, то лишь в северной части области, Москву они не затронут.
Во вторник в столице весь день будет идти дождь. Температура составит +10...+12 градусов. С четверга возможно потепление: в четверг и пятницу — до +16...+17 градусов, а в выходные — до +20 градусов, заключил Шувалов.
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