Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до +20 градусов в выходные дни

В столичном регионе ожидается потепление с четверга. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с сайтом RT .

По словам синоптика, прошедшей ночью только один пункт метеостанций зафиксировал заморозки в Московской области. Это самая восточная точка региона. Поэтому если следующей ночью и будут слабые заморозки, то лишь в северной части области, Москву они не затронут.

Во вторник в столице весь день будет идти дождь. Температура составит +10...+12 градусов. С четверга возможно потепление: в четверг и пятницу — до +16...+17 градусов, а в выходные — до +20 градусов, заключил Шувалов.