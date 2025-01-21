Синоптик Шувалов: в феврале москвичей ждут морозы и снегопады

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о февральской погоде в Москве.
По одной из метеорологических моделей, в начале месяца температура в столице и Подмосковье может упасть до -20… -25 градусов. Шувалов подтвердил, что в Москве в феврале будет зимний период, но точные прогнозы по поводу сильных морозов и снегопадов можно будет сделать ближе к началу месяца.
Температура в конце января останется близкой к нулю. Какие погодные условия последуют дальше, пока не известно. Однако Шувалов заверил, что в феврале москвичей ждут морозы и снегопады.
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