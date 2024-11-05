Синоптик Шувалов: в ближайшие дни в Москву вернется осенняя погода

В ближайшие дни в российскую столицу вернется типичная осенняя погода. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, москвичам стоит ожидать повышения температур в среду, 6 ноября. Мокрый снег в этот день перейдет в дождь.

«В четверг уже хорошее повышение температуры — до +5 градусов в дневные часы», — добавил специалист.

Шувалов предупредил, что повышение температуры будет происходить на фоне повышения давления. Без осадков не обойдется ни один день. Пик потепления придется на субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, сказал руководитель центра.