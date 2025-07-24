Синоптик Шувалов указал на отсутствие связи между влажным летом и сухой зимой
Синоптик Александр Шувалов успокоил тех, кто переживал о погоде зимой из-за дождливого лета. Об этом сообщил aif.ru.
По словам специалиста, дождливое лето не приведет к сухой зиме.
«Это невзаимосвязанные друг с другом вещи. Также и сухое лето отнюдь не означает очень влажную зиму», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что климатические данные показывают: с вероятностью 30% зимой будут обильные осадки. С вероятностью 20% — их дефицит, добавил сайт KP.RU.
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