Синоптик Шувалов указал на отсутствие связи между влажным летом и сухой зимой

Синоптик Александр Шувалов успокоил тех, кто переживал о погоде зимой из-за дождливого лета. Об этом сообщил aif.ru .

По словам специалиста, дождливое лето не приведет к сухой зиме.

«Это невзаимосвязанные друг с другом вещи. Также и сухое лето отнюдь не означает очень влажную зиму», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что климатические данные показывают: с вероятностью 30% зимой будут обильные осадки. С вероятностью 20% — их дефицит, добавил сайт KP.RU.