Синоптик Шувалов: теплая погода еще вернется в Центральную Россию

В некоторых регионах РФ с приходом августа установилась осенняя погода. Чего ожидать от второй половины месяца, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ОТР.

По его словам, тепло еще вернется в Центральную Россию. То же самое касается и Северо-Западного федерального округа.

«Здесь положительная аномалия температуры в последнюю неделю, которая начинается с 26 августа», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что 30-градусная жара накроет юг России. Условия продержатся как минимум до начала сентября.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте