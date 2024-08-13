Синоптик Шувалов: теплая погода еще вернется в Центральную Россию

В некоторых регионах РФ с приходом августа установилась осенняя погода. Чего ожидать от второй половины месяца, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ОТР .

По его словам, тепло еще вернется в Центральную Россию. То же самое касается и Северо-Западного федерального округа.

«Здесь положительная аномалия температуры в последнюю неделю, которая начинается с 26 августа», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что 30-градусная жара накроет юг России. Условия продержатся как минимум до начала сентября.