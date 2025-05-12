Синоптик Шувалов: сухая и теплая погода установится в Центральной России с четверга

Погода в центральной части России на предстоящей неделе существенно изменится. Первую половину недели продолжит доминировать холодная и сырая погода, сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире телеканала MIR24.TV .

Шувалов отметил, что во вторник и среду ожидается перемещение двух активных циклонов по необычному маршруту: от южных регионов через Воронежскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую и Костромскую области вплоть до Вологодской. Эти атмосферные фронты принесут интенсивные осадки преимущественно вдоль своего маршрута, причем местами может выпасть до трети месячной нормы дождя.

В столице и Подмосковье погодные условия окажутся менее экстремальными: ожидаются небольшие кратковременные дожди с количеством осадков около 10 миллиметров. Температура воздуха останется низкой, порядка +10...+12 градусов днем и возможные слабые ночные заморозки.

Но с середины недели ситуация кардинально изменится. Давление опустится до минимальных значений, после чего начнется быстрый подъем, обусловленный приходом теплого атлантического воздуха. Ветер сменит направление на юго-западное и южное, что обеспечит значительное потепление. К концу рабочей недели дневная температура поднимется до комфортных +17...+19 градусов, ночью стабилизируется в диапазоне +2...+7 градусов. Таким образом, россиянам советуют запастись терпением до конца вторника и радоваться теплу, начиная с четверга.