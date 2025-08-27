Синоптик Шувалов спрогнозировал жару до +37 градусов на юге России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT , что начало осени на юге России будет жарким.

По словам синоптика, в Ростовской и Краснодарской областях и в Ставропольском крае столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

«В степных районах, возможно, и до +37 градусов стукнет. Но на рубеже 4 и 5 сентября там произойдут изменения», — отметил эксперт.

Он также добавил, что циклон с Черного моря прервет продолжительный период без осадков. Территорию накроют грозовые дожди.