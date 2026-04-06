Синоптик Шувалов спрогнозировал возможное ослабление ливней в Дагестане со вторника

Сильные ливни, которые обрушились на Дагестан, начнут ослабевать во вторник. Такой прогноз дал синоптик Александр Шувалов, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Эксперт отметил, что ситуация довольно предсказуема.

«Со вторника там все пойдет на ослабление», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, новые подтопления в ближайшее время не предвидятся. Опасность сохранится только для регионов, которые уже пострадали от стихии.