Синоптик Шувалов спрогнозировал возможное ослабление ливней в Дагестане со вторника
Сильные ливни, которые обрушились на Дагестан, начнут ослабевать во вторник. Такой прогноз дал синоптик Александр Шувалов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Эксперт отметил, что ситуация довольно предсказуема.
«Со вторника там все пойдет на ослабление», — подчеркнул он.
По мнению специалиста, новые подтопления в ближайшее время не предвидятся. Опасность сохранится только для регионов, которые уже пострадали от стихии.
