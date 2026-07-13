Синоптик Шувалов спрогнозировал теплую погоду без дождей в Крыму

Фото: Небо с редкими облаками в Подмосковье летом / Медиасток.рф

Во второй половине июля на курортах Краснодарского края и в Крыму установится жаркая погода без дождей. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ИА НСН .

По его словам, температура воздуха будет достигать +30 градусов.

«Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа ожидает хорошая погода. Минимум дождей и температура до +30 градусов», — отметил синоптик.

Шувалов также прокомментировал феномен водяных смерчей в районе Сочи. Он пояснил, что это не экзотическое явление для региона: смерчи возникают там ежегодно по несколько раз.