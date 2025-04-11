Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве с 14 апреля

Синоптик Александр Шувалов в интервью телеканалу «Звезда» предсказал значительное повышение температуры в российской столице, начиная с 14 апреля.

По его словам, начало недели обещает быть солнечным и без осадков, с температурой от +10 градусов до +12 градусов.

В середине недели, 17–18 апреля, температура может достичь отметок от +15 градусов до +20 градусов. Однако не исключено возвращение холодов, хотя точные сроки неизвестны.

Ранее терапевт Виктор Лишин рассказал о последствиях резких изменений погоды и назвал группу людей, наиболее чувствительных к таким переменам.